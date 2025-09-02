El presidente de Israel viaja el jueves al Vaticano y se entrevistará con el papa León XIV

1 minuto

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los «esfuerzos para lograr la liberación» de los rehenes de Hamás, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamás. EFE

