The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Israel visita a heridos del atentado perpetrado por «viles terroristas»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó este lunes a las personas heridas por el atentado perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús en Jerusalén, y dijo que, «ante la maldad más absoluta», los israelíes deben «seguir luchando» con todas sus fuerzas.

El suceso ocurrió unos minutos después de las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Al menos seis personas fallecieron por el ataque.

Según un comunicado de Presidencia, Herzog se reunió con víctimas y familiares en el centro médico Shaare Zedek, y puso de manifiesto que las personas que fueron atacadas encaraban este lunes como un día cotidiano.

Iban de camino al trabajo o a impartir clases y «fueron asesinados a sangre fría», mientras que otras personas fueron «gravemente heridas» a manos de «viles terroristas».

«Lo que estamos presenciando es la maldad absoluta», aseveró Herzog, y agregó que, ante ello, los israelíes «debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas».

«Israel es un país fuerte. ¡Am Yisrael Chai! (lema que significa ¡El pueblo de Israel vive!)», proclamó Herzog, y añadió: «Este es un día muy doloroso, pero sabremos cómo salir adelante».

«Nuestra victoria -continúo el presidente de Israel- es continuar con nuestras vidas, con nuestras rutinas, a pesar de todo y contra viento y marea».

Además de mandar sus condolencias a los familiares de las personas que han muerto, Herzog aseguró que reza con «todo» su corazón para volver a ver a todos los rehenes del grupo islamista Hamás regresar a casa desde la Franja de Gaza.

También deseó que todas las personas heridas por el ataque en la parada de autobús se recuperen pronto y completamente, y, en este sentido, dijo tener «plena confianza» en los doctores y cuidadores de Israel.EFE

pcc/vsj/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR