El presidente de Israel visita a heridos del atentado perpetrado por «viles terroristas»

2 minutos

Jerusalén, 8 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó este lunes a las personas heridas por el atentado perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús en Jerusalén, y dijo que, «ante la maldad más absoluta», los israelíes deben «seguir luchando» con todas sus fuerzas.

El suceso ocurrió unos minutos después de las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Al menos seis personas fallecieron por el ataque.

Según un comunicado de Presidencia, Herzog se reunió con víctimas y familiares en el centro médico Shaare Zedek, y puso de manifiesto que las personas que fueron atacadas encaraban este lunes como un día cotidiano.

Iban de camino al trabajo o a impartir clases y «fueron asesinados a sangre fría», mientras que otras personas fueron «gravemente heridas» a manos de «viles terroristas».

«Lo que estamos presenciando es la maldad absoluta», aseveró Herzog, y agregó que, ante ello, los israelíes «debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas».

«Israel es un país fuerte. ¡Am Yisrael Chai! (lema que significa ¡El pueblo de Israel vive!)», proclamó Herzog, y añadió: «Este es un día muy doloroso, pero sabremos cómo salir adelante».

«Nuestra victoria -continúo el presidente de Israel- es continuar con nuestras vidas, con nuestras rutinas, a pesar de todo y contra viento y marea».

Además de mandar sus condolencias a los familiares de las personas que han muerto, Herzog aseguró que reza con «todo» su corazón para volver a ver a todos los rehenes del grupo islamista Hamás regresar a casa desde la Franja de Gaza.

También deseó que todas las personas heridas por el ataque en la parada de autobús se recuperen pronto y completamente, y, en este sentido, dijo tener «plena confianza» en los doctores y cuidadores de Israel.EFE

pcc/vsj/rod