El presidente de Kirguistán promete mantener unidad del país y evitar un golpe de Estado

Moscú, 16 feb (EFE).- El presidente de Kirguistán, Sadir Zhapárov, prometió este lunes que no permitirá la división del país entre norte y sur y negó que existan premisas para un golpe de Estado, casi una semana después de que disolviese la cúpula del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB).

«Jamás permitiré la división entre norte y sur», afirmó en declaraciones a la agencia estatal Kabar, al señalar que este tipo de divisiones suelen ser usadas por los políticos en beneficio propio.

«Desde que alcanzamos la independencia, los políticos dividen al país en norte y sur. Lo vi con mis propios ojos cuando di mis primeros pasos en la política en 2005», aseguró.

«Ellos dividieron el país de tal modo que la mitad pertenecía al norte y la otra mitad al sur. Esto siempre me entristeció mucho», reconoció.

Esa tendencia, que él se comprometió a erradicar si llegaba a ser presidente, ha comenzado a desaparecer paulatinamente desde 2021, según Zhapárov.

«Llevamos a cabo la rotación de las autoridades regionales, los tribunales, las fiscalías, el GKNB y el Ministerio de Interior», indicó, al señalar que, en la actualidad, en las regiones del sur no hay ningún gobernador del norte, y viceversa.

Además, declaró: «No tendremos ningún golpe de Estado o nada semejante».

«En primera instancia, esto no está previsto por la ley, en segunda, no se dan las condiciones», zanjó.

Zhapárov disolvió el pasado 10 de febrero la cúpula del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB) y propuso candidaturas para su renovación.

El jefe de Estado de la nación centroasiática destituyó a quien fuera durante mucho tiempo prácticamente su mano derecha, Kamchybek Tashíev, de su cargo de vicepresidente del Gabinete de Ministros y presidente del Comité Estatal de Seguridad Nacional.

También destituyó al director del Centro de Coordinación de Ciberseguridad, Daniel Rysaliev; al director del Centro Antiterrorista, Elizar Smánov; y a Kurvanbek Avázov, los tres siendo también vicepresidentes del GKNB.

Al mismo tiempo destituyó al Secretario del Consejo de Seguridad de la República, Rustam Mamasadykov, a quien posteriormente nombró primer vicepresidente del GKNB.

Según el secretario de prensa del presidente, Askat Alagózov, Zhapárov tomó esta decisión drástica «con el objetivo de prevenir una división de la sociedad, incluso entre las agencias gubernamentales, y así fortalecer la unidad». EFE

