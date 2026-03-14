El presidente de la AFA comparece en una causa por supuesta evasión fiscal

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El titular de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, compareció este jueves ante el tribunal que lo investiga por supuesta evasión fiscal junto a otros cuatro dirigentes de la institución.

El ente de recaudación fiscal ARCA impulsó el año pasado una denuncia penal en reclamo de retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los clubes e incompatible con los estatutos de la AFA.

Los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga profesional de la primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo en solidaridad con los denunciados. También paralizaron el resto de las actividades de la categoría en esas fechas.

Tapia ingresó este jueves a los tribunales de la capital federal junto a sus abogados poco antes del mediodía y se retiró poco menos de una hora después.

«Hemos cumplido, ya cumplimos», dijo Tapia escuetamente a la prensa al retirarse el tribunal, constató la AFP.

El miércoles, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que cumplió con el mismo trámite, rechazó responder preguntas y presentó un escrito ante el tribunal, cuyo contenido no trascendió.

Luego de la comparecencia de Tapia el juez deberá resolver si tiene elementos suficientes para procesar a los acusados.

La semana pasada ya habían hecho lo mismo el resto de los investigados en el expediente.

Días atrás la AFA adujo en un comunicado que «no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA».

La Cámara de Apelaciones en lo penal económico aún debe pronunciarse acerca de un planteo de las defensas por supuesta inexistencia del delito, una resolución que se espera para el miércoles próximo.

En tanto pesa sobre los acusados una medida de prohibición de salir de Argentina.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

sa/mar