El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay visita el Parlamento israelí

2 minutos

Jerusalén, 14 dic (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Luis Latorre Martínez, visita la Knéset (Parlamento israelí) este domingo con ocasión de la apertura de su embajada en Jerusalén.

«Reabrimos nuestra embajada en Jerusalén, la verdadera capital de Israel», afirmó Latorre en su discurso en el Parlamento israelí.

«Me siento honrado, feliz y bendecido de estar aquí, hermano», se dirigió el presidente de la Cámara de Diputados paraguaya a Amir Ohana, presidente de la Knéset. «Debes entender que Israel tiene en Paraguay a un amigo y un hermano», agregó.

Tras la ceremonia oficial de bienvenida, en la que la bandera paraguaya fue izada en la explanada de la Knéset mientras sonaron los himnos nacionales de Paraguay e Israel, se prevé que Latorre se reúna en privado con Ohana en la oficina de este último, según la agenda publicada por el portavoz de la Knéset.

A continuación, tendrá lugar una reunión entre el representante del Gobierno paraguayo con miembros del Grupo de Amistad Interparlamentaria Israel-Paraguay y otros miembros del Parlamento.

El programa recoge también que Latorre participará junto a Ohana en la ceremonia de encendido de las velas en honor de la festividad judía de Janucá, que dará comienzo oficialmente al atardecer de este domingo.

Israel fortaleció su alianza con Paraguay, uno de sus aliados en Suramérica, con la visita de este noviembre a Asunción de su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, lo que sirvió de marco para la firma de un acuerdo bilateral de defensa y seguridad que incluye la provisión de equipos y capacitación.

En particular, firmaron un Memorando de Entendimiento que estableció el intercambio de información, la venta de equipos y servicios y el entrenamiento conjunto militar.

Los dos Gobiernos también firmaron un memorando sobre cooperación en materia diplomática, que incluye programas de formación en áreas como diplomacia pública, gestión comunicacional en situación de crisis e inteligencia artificial, entre otras materias. EFE

