El presidente de la Duma rusa llega a China con respuesta a las sanciones en la agenda

Pekín, 25 ago (EFE).- El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, llegó este lunes a China, al frente de una delegación de legisladores, para participar en la décima reunión de la comisión interparlamentaria entre Rusia y China, en cuya agenda figuran «la respuesta a la presión de sanciones» y a las «interferencias externas».

Imágenes distribuidas por el medio ruso Russia Today, en su cuenta oficial en la red social china Weibo, muestran la llegada de Volodin a la capital china en la mañana de hoy.

Volodin, citado por la agencia rusa Sputnik en Weibo, aseguró que durante su visita al gigante asiático tratará con las autoridades chinas medidas para «responder a la presión de sanciones» y la necesidad de contrarrestar «las injerencias externas».

Así mismo, el titular de la Duma tratará asuntos relativos al «mantenimiento de la verdad histórica» y la intensificación de la cooperación en el ámbito social mediante intercambios juveniles.

El presiente de la cámara rusa de diputados, que visitó recientemente Corea del Norte, afirmó que las relaciones entre Rusia y China «se basan en la amistad y la confianza», en la cooperación «mutuamente beneficiosa», en el respeto al principio de no injerencia en los asuntos de los Estados soberanos y en la «no aplicación de dobles raseros».

El viaje de Volodin, que se prolongará hasta este martes, se produce antes de que el presidente ruso, Vladímir Putin, visite China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en la ciudad china de Tianjin entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

Putin también asistirá el 3 de septiembre en Pekín al desfile conmemorativo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que está previsto que China muestre su poderío militar.

China, que se ha opuesto repetidamente a las sanciones occidentales contra Rusia, ha mantenido desde el comienzo del conflicto con Ucrania una postura ambigua con respecto a la invasión, pues ha pedido respeto para la integridad territorial de todos los países y atención para las preocupaciones de seguridad de Moscú.

Desde el estallido de la guerra, China ha estrechado sus lazos con Rusia y ha negado las acusaciones de gobiernos occidentales de proporcionar apoyo al plan bélico ruso. EFE

