El presidente de la empresa Naftogaz, Serguí Koretski, nuevo primer ministro de Ucrania

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Kiev, 16 jul (EFE).- El hasta ahora presidente de la empresa pública energética ucraniana Naftogaz, Serguí Koretski, ha sido investido este jueves por el Parlamento ucraniano nuevo primer ministro del país, a propuesta del presidente Volodímir Zelenski

Koretski sustituye en el cargo a la hasta el miércoles jefa de Gobierno Yulia Sviridenko, y tiene ahora la misión de elegir candidatos a ministros que han de ser a su vez ratificados por el Parlamento en un contexto de tensión política y malestar social por la decisión de Zelenski de dejar de contar como ministro de Defensa con el hasta ayer titular, Mijailo Fédorov. EFE

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