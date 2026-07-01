El presidente de la Fed se compromete a combatir la inflación superior al objetivo en EEUU

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El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, afirmó el miércoles que el banco central está comprometido a garantizar la estabilidad de precios, mientras la inflación, alimentada por la guerra en Irán, cobra fuerza en la mayor economía del mundo.

«Vamos a garantizar la estabilidad de precios en Estados Unidos», dijo Warsh en un foro del Banco Central Europeo (BCE) en Portugal, y señaló que la Fed no se conformará con una inflación superior al 2%.

«Eso es lo que este comité se ha comprometido a hacer, y nuestro objetivo es hacerlo», afirmó, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que fija las tasas de interés de referencia de la Fed.

En su primera reunión al frente del FOMC el mes pasado, Warsh había transmitido un mensaje similar, y sus colegas encargados de la política monetaria advirtieron que podría haber un aumento de tasas más adelante en el año para combatir la inflación.

Tasas más altas encarecen el crédito y reducen la demanda, lo cual atenúa presión sobre los precios.

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