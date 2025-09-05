El presidente de la RD del Congo aborda con la ONU el conflicto en el este del país

Nairobi, 5 sep (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, se reunió en Kinsasa, la capital, con el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, con el objetivo de abordar la persistente crisis de seguridad en el este del país.

Durante el encuentro, celebrado el jueves por la noche, se analizaron los desafíos que impiden el restablecimiento de la paz en la región oriental de la RDC, informó este viernes la Presidencia congoleña en un comunicado.

«Tenemos a la vez esfuerzos diplomáticos alentadores y una situación de violencia que persiste sobre el terreno», señaló Lacroix en la reunión.

«La cuestión es lograr que esos esfuerzos diplomáticos conduzcan a resultados concretos, es decir, el cese de la violencia y la aplicación de todos los compromisos adquiridos», agregó.

El subsecretario general reafirmó la determinación de Naciones Unidas de seguir colaborando con las autoridades congoleñas para alcanzar los resultados esperados y celebró que el próximo año la RDC ocupará un asiento en el Consejo de Seguridad.

«Podrá contar con toda nuestra cooperación en cuestiones relacionadas con la región de los Grandes Lagos y, en general, en todos los temas debatidos en el seno del Consejo de Seguridad», afirmó.

La visita, que comenzó el miércoles y se prolongará hasta el domingo, se produce tras el viaje que el alto funcionario realizó al país entre finales de febrero y principios de marzo de este año.

Además de Tshisekedi, Lacroix se reunió el jueves en Kinsasa con la primera ministra, Judith Suminwa Tuluka, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Vital Kamerhe, entre otras autoridades.

Tras su paso por la capital, viajará a la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri (este), donde mantendrá encuentros con autoridades regionales, representantes de la sociedad civil y personal de la misión de la ONU en la RDC (Monusco), además de visitar una base del dispositivo.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se han reactivado recientemente con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, mientras el pasado 19 de julio el M23 y el Gobierno congoleño rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco. EFE

