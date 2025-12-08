El presidente de la RDC acusa a Ruanda de violar el acuerdo de paz firmado en Washington

Nairobi, 8 dic (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, acusó este lunes a Ruanda de violar los compromisos asumidos en los recientes acuerdos de paz firmados en Washington el 4 de diciembre, que buscaban poner fin a años de conflicto en el este del país.

“Las Fuerzas de defensa ruandesas han llevado a cabo ataques con armas pesadas desde la ciudad ruandesa de Bugarama (suroeste), provocando graves daños materiales y humanos”, denunció Tshisekedi durante un discurso ante el Parlamento en Kinsasa, la capital.

El mandatario responsabilizó a Ruanda de violar deliberadamente el alto el fuego tras la firma del acuerdo y recordó que los acuerdos negociados, con mediación de Estados Unidos y Catar, establecían la retirada inmediata de las tropas ruandesas del este congoleño.

También el desmantelamiento de grupos armados extranjeros, incluida la milicia de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), compuesta por hutus ruandeses que estuvieron involucrados en el genocidio de 1994, y la creación de un mecanismo conjunto de seguridad y un marco de integración económica regional.

Tshisekedi subrayó que la RDC mantiene su compromiso con el acuerdo, aunque permanecerá alerta ante nuevas agresiones.

“Estoy convencido de que este giro diplomático, ciertamente exigente y a veces difícil, abre el camino a una solución en la que la paz está al alcance de la mano”, aseguró el presidente congoleño.

Reiteró que su país confía en la vía diplomática, sin renunciar a su soberanía ni a la seguridad de sus ciudadanos, para poner fin al conflicto.

Tshisekedi también advirtió que la explotación de los minerales estratégicos ha sido uno de los motores de la violencia en el este del país.

“Que nadie se equivoque: no nos enfrentamos a un simple conflicto comunitario, ni a una guerra civil. Tampoco es una rebelión interna más. Se trata de una guerra de agresión por poder destinada a cuestionar nuestra soberanía sobre un territorio altamente estratégico, rico en minerales críticos y con potencial económico determinante para el futuro de nuestra nación”, afirmó.

Desde hace una semana, los combates entre la RDC y el grupo Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, se han intensificado y, durante el fin de semana, los rebeldes tomaron el pueblo de Luvungi, en la provincia de Kivu del Sur, cerca de la frontera con Burundi.

Los residentes se vieron obligados a huir hasta Sange, a 30 kilómetros de distancia, debido a bombardeos de artillería, donde se reportaron 36 muertos, según testimonios de civiles a medios locales.

La Cruz Roja en la RDC informó que trasladó 21 heridos, entre ellos siete niños, al Hospital General de Referencia en Uvira a unos 40 kilómetros de los enfrentamientos.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

aam/fpa