El presidente de la Xunta agradece a Argentina ser parte de la «construcción de Galicia”

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció este viernes en Buenos Aires a Argentina haber sido parte de la «construcción de Galicia» a partir de lo que aportaron los migrantes de esta región española que se instalaron a lo largo de décadas en el país sudamericano.

Rueda se expresó así durante el acto de celebración del Día Nacional de España, celebrado en la Embajada española de la capital argentina, al que acudieron, entre otras personalidades, la vicepresidencia argentina, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

«Yo quiero dar las gracias, no sólo porque sus antepasados acogieron a los nuestros y les permitieron iniciar una nueva vida sin olvidar sus raíces, sino porque lo que aquí conseguían sirvió para que ahora Galicia y España, en gran parte, sea el país moderno que mira hacia adelante, el país con futuro que actualmente somos», afirmó Rueda escoltado por consejeros de su gobierno y el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui.

En el acto, el embajador destacó las profundas raíces que comparten españoles y americanos, al resaltar que la colectividad española en Argentina es «la más importante del mundo».

Agregó que, tras el cierre de la ventana de inscripción para adquirir la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, que vence este mes de octubre, Argentina «va a tener más de un millón setecientos mil españoles».

«Buenos Aires va a ser la tercera ciudad con más españoles de todo el mundo, solamente por detrás de Madrid y Barcelona», indicó Arístegui.

Rueda afirmó que «España es un gran país porque se compone de muchas identidades, de muchas sensibilidades diferentes que confluyen en una identidad nacional».

«Hasta tiempos no tan lejanos, muchos españoles, especialmente los gallegos, tuvimos que salir para mejorar nuestras condiciones de vida, para intentar construir en otro país o intentar mejorar aquello que no funcionaba en el nuestro», recordó.

Y subrayó: «No es fácil llegar a un país y ser bien acogido, ver cómo se te permite mantener tu identidad, el orgullo de venir de donde vienes y al mismo tiempo integrarte y ser uno más en el país donde has decidido vivir y trabajar».

El acto de este viernes contó con la presencia del consejero de Empleo, Comercio e Emigración de la Xunta, José González; el secretario general da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro.

Rueda aprovechó su estancia en Buenos Aires para hablar de la iniciativa Galicia Calidade, dedicada a fomentar el turismo en Galicia y que pone énfasis en el Camino de Santiago, que celebrará su año Xacobeo en 2027. EFE

