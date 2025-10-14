El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento antes de un posible voto de destitución

Antananarivo, 14 oct (EFE).- El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha disuelto este martes mediante un decreto la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), adelantándose a una posible votación impulsada por la oposición para forzar su destitución dada la grave crisis que vive el país.

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución, se disuelve la Asamblea Nacional», afirma en un decreto Rajoelina, publicado después de que ese lunes confirmara que había huido a un «lugar seguro» tras las protestas contra los recurrentes cortes de agua y luz, que sacuden el país desde hace casi tres semanas y han recibido el apoyo de una unidad militar de élite insurrecta. EFE

