El presidente de Microsoft aboga por la colaboración entre gobiernos frente a aranceles

1 minuto

Lisboa, 12 nov (EFE).- El presidente de Microsoft, Brad Smith, aboga en una entrevista con EFE en Lisboa por incrementar la colaboración entre los gobiernos frente a las barreras arancelarias: «Creo que es y será lo mejor para todos».

Smith se refirió en la entrevista a las tensiones geopolíticas y económicas actuales, en concreto a los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tras señalar que aunque las barreras comerciales no son algo nuevo, reconoció que este año han adoptado «una nueva dimensión» y defendió una mayor colaboración entre los gobiernos.

«Cuanto más consigamos que los gobiernos se unan, veremos más anuncios de acuerdos. Creo que es y será lo mejor para todo el mundo», consideró. EFE

