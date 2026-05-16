El presidente de Montenegro aspira a una adhesión oficial a la UE en 2028

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Berlín, 16 may (EFE).- El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, manifestó este sábado la expectativa de que su país, que según dijo es el «más avanzado» de entre los actuales candidatos a la adhesión a la Unión Europea (UE), pueda convertirse en el vigésimo octavo miembro del bloque comunitario en 2028.

«El gran objetivo es completar todas las negociaciones a finales de este año o a principios del que viene, con el gran objetivo de convertirnos en el vigésimo octavo miembro en 2028», declaró durante una intervención en un panel del foro Conferencia Lennart Meri en Tallín.

«Llevamos 14 años negociando, esperamos estar al final del camino», dijo.

Milatovic recordó cómo en los años ochenta del pasado siglo se tomó la decisión de ampliar la UE hacia el sur, incorporando a países como España, Grecia o Portugal, pese al hecho de que venían de dictaduras militares y arrastraban por ello diversas problemáticas.

«Fue una decisión visionaria, que implicó no invertir sólo en la estabilidad y prosperidad de esos países, sino en la estabilidad y prosperidad de toda Europa», argumentó.

Tras la caída del Muro de Berlín, se sentaron las bases de la expansión hacia el este, pero desde la adhesión de Croacia en 2013 el proceso se estancó, continuó Milatovic, hasta que la invasión rusa de Ucrania en 2022 volvió a poner sobre la mesa los riesgos y oportunidades de la ampliación.

El presidente montenegrino realizó un alegato a favor de Europa, que, según dijo, «pese a sus defectos es el mejor lugar del mundo para nacer».

Preguntado por los riesgos que podría suponer para la UE la adhesión de unos países balcánicos percibidos como vulnerables a la injerencia rusa, Milatovic argumentó que los estados pequeños a menudo son más flexibles y resilientes a la hora de gestionar ciertos retos.

Además, los países grandes también han demostrado que tienen que lidiar con sus propias problemáticas, resaltó.

El mes pasado, Montenegro dio otro paso en su acceso a la Unión Europea (UE) con el acuerdo logrado entre los embajadores de los Estados miembros para empezar a trabajar en un tratado de adhesión del país balcánico.

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008 y es candidato desde 2010.

El pasado diciembre la UE y Montenegro anunciaron el cierre provisional de cinco nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión del país en el bloque comunitario, lo que supone el cumplimiento de 12 de los 33 capítulos abiertos. EFE

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