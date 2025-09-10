The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Nigeria se reúne con Macron en París para estrechar lazos bilaterales

Nairobi, 10 sep (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, se reunió este miércoles en el Palacio del Elíseo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

«Revisamos áreas claves de cooperación entre Nigeria y Francia y acordamos profundizar nuestra asociación para la prosperidad mutua y la estabilidad global», afirmó Tinubu en su cuenta de la red social X.

Nigeria, una de las principales economías y uno de los mayores productores de petróleo de África, busca relanzar su crecimiento económico.

En agosto, Tinubu fijó un objetivo de crecimiento anual del 7 % para 2027, con la meta de sacar a millones de personas de la pobreza y cuadruplicar el tamaño de la economía para 2030.

Desde su llegada al poder en 2023, ha eliminado los subsidios a la gasolina y la electricidad y ha devaluado la naira para reactivar la debilitada economía nacional.

Sin embargo, estas medidas han desencadenado la peor crisis del costo de la vida en una generación y aún no se han traducido en un repunte del crecimiento de Nigeria, el país más poblado de África con más de 230 millones de habitantes. EFE

