El presidente de Panamá confía que reactivación de cárcel insular acabe ola de violencia

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Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que la reactivación de una cárcel en la Isla Coiba (Pacífico) con el traslado de 29 reos de alta peligrosidad, obedece a un interés de seguridad nacional, y que espera que con esta medida se acabe una ola de violencia que sacude al país.

Las autoridades sostienen que los reos de alto perfil, generalmente jefes de pandillas vinculadas al narcotráfico, siguen operando desde las cárceles porque tienen acceso a teléfonos, y les atribuyen la ola criminal de los últimos meses evidenciada en el alza de un 7 % de los homicidios entre enero y mayo, según las estadísticas del Ministerio Público.

Pero la reactivación de la prisión de Isla Coiba – donde una colonia penal funcionó entre 1920 y 2004 – ha generado críticas hacia el sistema penitenciario y denuncias de una afectación en el sitio, que es un parque nacional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

«El traslado a Isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional. Se usará para cuidar la seguridad nacional y personal de miles y miles de panameños que no son narcos, asesinos o violadores, que ven cómo se genera violencia por estos maleantes incluso desde las cárceles», afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino se refirió este jueves, por primera vez, a la fuga inédita de 195 presos el pasado 1 de junio de la cárcel La Joyita, situada en los alrededores de la capital panameña.

Fue tras esa evasión masiva que las autoridades trasladaron a Isla Coiba a 29 reos de alta peligrosidad que estaban recluidos en varias de las cerca de trece prisiones que tiene el país, y sufren de una superpoblación del 35 %, según el Ministerio de Gobierno.

Los recluidos en la Isla Coiba son criminales de alto perfil que desde la cárcel extorsionaban y ordenaban asesinatos que dejan daños colaterales, como la niña de 10 años muerta el miércoles de un tiro en la cabeza en un ataque armado contra su padrastro, afirmó el presidente.

En Isla Coiba «no hay señal de teléfono celular (…) espero que esta matanza merme porque de allí (de las cárceles) salía» a orden de matar a rivales, afirmó Mulino, en referencia a la ola de asesinatos que ha registrado el país en los últimos meses y que se atribuye a una pugna entre las ocho principales pandillas del país, de un universo de 120, según la Policía Nacional.

Respecto al tema ambiental, el jefe de Estado aseguró que la instalación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que alberga a los presos «no está en el Parque Nacional» Coiba.

«No se ha construido un pabellón nuevo, simplemente se ha adaptado a que allí van a vivir detenidos seres humanos a quien hay que darles, por supuesto comida y las facilidades de agua, etc», agregó. EFE

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