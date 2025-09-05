The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Panamá defiende la «indeclinable» soberanía de su país sobre el Canal

Tokio, 5 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió este viernes desde Japón, donde se encuentra de visita, la «indeclinable» posición de Panamá sobre la neutralidad y soberanía del Canal, y acordó con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, fortalecer su cooperación para mejorar su funcionamiento.

«Me complace ver la importancia que Japón le otorga a nuestro Canal y también el respeto que profesa Japón en relación con los mares internacionales. Por ello, le he transmitido al señor primer ministro la indeclinable posición de Panamá con relación a la neutralidad del canal y el respeto a la soberanía de nuestro país, así como Panamá respeta la soberanía de todos los países del mundo», declaró Mulino en una rueda de prensa conjunta en Tokio.

El presidente de Panamá se refirió de esta forma indirecta a la tensión en torno al Canal desde la vuelta al poder en Estados Unidos del presidente Donald Trump, que ha amenazado por «recuperar» esta importante vía fluvial y renombrarla como Canal de América.

Japón es el tercer mayor usuario del mundo del Canal de Panamá después de Estados Unidos y China, y cuenta con importante intereses público-privados en él.

El jefe del Ejecutivo nipón coincidió con Mulino en seguir avanzando en proyectos de cooperación como la construcción de la Línea 3 del Metro, el mayor préstamo en yenes dentro de Latinoamérica y el Caribe, y en revitalizar las consultas políticas y económicas entre los dos países.

Ishiba expresó sus «respeto por el hecho de que Panamá desempeñe papeles clave en la comunidad internacional bajo el liderazgo del presidente Mulino», como su membresía no permanente este año en el Consejo de Seguridad de la ONU y la presidencia de turno del SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, con el que Japón celebra este 2025 su Año de Amistad.

El presidente panameño tiene previsto desplazarse a lo largo de este viernes a Osaka para participar el sábado en las celebraciones del Día Nacional de Panamá en la Expo Universal que se está desarrollando en esa ciudad del oeste japonés. EFE

