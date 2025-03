El presidente de Panamá dice estar «satisfecho» con la reforma a la seguridad social

3 minutos

Ciudad de Panamá, 13 mar (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves su satisfacción por la inminente aprobación legislativa de un proyecto de ley que reforma el seguro social del país y que constituye una solución «coherente y sustentable» a la crisis administrativa del sistema.

«Me da mucha satisfacción que en el día de hoy ese proyecto de ley debe estar ya en su tercer debate» en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Y añadió: «Como presidente de la República estoy esperando que se concluya ese trámite para darle la sanción correspondiente en los primeros días de la próxima semana».

La que será la nueva Ley del Seguro Social «no es perfecta pero recoge en un altísimo porcentaje la propuesta del Gobierno», y ha navegado el proceso legislativo «sin que el país haya sufrido, salvo los incidentes de las últimas semanas, lamentables todos, ninguna controversia de paz social y de trifulca de orden público», comentó el jefe de Estado.

«Cumplimos. Como Órgano Ejecutivo me siento completamente satisfecho de haber cumplido con presentarle al país una propuesta coherente, sustentable y sobre todo para que no tenga el país en el cortísimo plazo que volverse a someter a ningún tipo de discusión de esta naturaleza», expresó.

Mulino expresó su agradecimiento «a los 43 diputados y diputadas que apoyaron el proyecto, y a los que no, pues no, no se les agradece nada».

Se espera que este jueves el Parlamento unicameral, de 71 escaños, de la tercera y última lectura al Proyecto de Ley 163 que introduce cambios en la seguridad social del país, para resolver el déficit de 673 millones de dólares que arrastra el fondo de pensiones del subsistema de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

El proyecto fue presentado en noviembre pasado a la Asamblea Nacional por el Gobierno de Mulino, que en campaña lo prometió, y ha sufrido muchas modificaciones, entre ellas que se mantiene la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en contraste con la propuesta del Ejecutivo que la aumentaba en tres años.

En el proyecto que se espera sea aprobado este jueves en el Parlamento se establece al sexto año de estar en vigencia esta reforma, se «analizará exclusivamente la necesidad de modificar o mantener la edad de retiro por vejez o el requerimiento de aportes adicionales por parte del Estado, sin afectar la estructura o el modelo de pensiones establecido en la presente ley».

Además de supeditar la edad de jubilación a estudios actuariales anuales, los cambios aprobados en el segundo debate contemplan la aportación anual por el Estado de 966 millones de dólares a fin de cubrir el déficit que arrastra el programa IVM.

Entre los cambios aprobados se encuentra también el de una tasa de reemplazo mínima del 60 % sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.

El proyecto presentado por el Ejecutivo contemplaba también un incremento del 3 % en el aporte de las empresas, no el de los contribuyentes, entre otras.

La propuesta de cambio a la Seguridad Social levantó polémicas en Panamá con algunas manifestaciones en las calles durante los últimos meses, un amplio debate público y peticiones de modificaciones por parte de la empresa privada. EFE

