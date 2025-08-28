El presidente de Panamá es recibido por Lula en Brasilia con honores de Estado

Brasilia, 28 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este jueves a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, con quien analizará proyectos de inversión en el país del istmo, que acaba de integrarse al Mercosur como Estado asociado.

Aunque se trata de una visita oficial, Mulino fue recibido con honores de Estado en el Palacio de Planalto, una deferencia que incluyó una revista a un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

Lula lo recibió con un afectuoso abrazo en lo alto de una rampa que conduce al palacio y, después de escuchar los himnos de ambos países, se dirigieron al despacho del mandatario brasileño para una reunión privada, tras la cual ofrecerán una declaración conjunta ante los periodistas.

En la agenda tendrá un especial espacio una presentación que hará el presidente panameño sobre las oportunidades para la inversión que ofrece la logística portuaria y aeroportuaria de su país, con el canal interoceánico y la Zona Libre de Colón como ejes principales.

Panamá tiene desde diciembre pasado el estatus de Estado asociado al Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

La presidencia semestral del bloque es ejercida actualmente por Brasil, que ya ha adelantado su interés de discutir un acuerdo de libre comercio con Panamá, en el marco de una ampliación global de mercados profundizada ahora, con la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos.

Después de la declaración ante los periodistas, Lula y Mulino se dirigirán al vecino Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, para un almuerzo, tras el cual el presidente panameño asistirá a un evento empresarial organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Ese foro, que reunirá a representantes del sector privado de ambos países, será el último compromiso oficial de Mulino, quien presentará a los empresarios brasileños los planes de Panamá para el Foro Económico de América Latina, que ese país acogerá en enero próximo. EFE

