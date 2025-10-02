The Swiss voice in the world since 1935
El presidente de Panamá está «muy satisfecho» de la relación con EE.UU.

Ciudad de Panamá, 2 oct (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves estar «muy satisfecho» de la relación con Estados Unidos y celebró que «gracias a Dios» el país centroamericano «no está» en la «complicada agenda» que enfrenta el presidente estadounidense, Donald Trump.

El comentario de Mulino llega cuando la relación bilateral ha estado bajo tensión durante meses por las declaraciones de Trump sobre recuperar el Canal de Panamá ante la «maligna» influencia de China, o su insistencia en que los buques de guerra estadounidense crucen la vía gratis, ambos extremos rechazados por el presidente panameño.

Mulino comentó brevemente, durante su conferencia de prensa semanal, sobre su encuentro con Trump durante la cena oficial que este ofreció a los dignatarios asistentes a la reciente Asamblea General de la ONU.

Ese encuentro con Trump «fue muy, muy cordial … (estoy) muy satisfecho de la relación. Nos exhortamos a seguir trabajando juntos en los temas que nos ocupan», declaró Mulino, que agregó que «sí (su colega estadounidense) distinguía a Panamá como un país cooperante, definitivamente».

La conversación fue bastante distendida, por lo que se desprende de los detalles revelados por Mulino, como que Trump le preguntó dónde había aprendido a hablar inglés fluidamente, le respondió que en Nueva Orleans, y el estadounidense le replicó que allí «no se habla inglés».

«Bueno, sí se habla y ahí aprendí yo. Y ahí aprendí el creole», explicó Mulino a Trump, que le contestó: «A eso sí pudiste haber aprendido. Mucho creole».

«Pero la verdad es que me sorprendió, ciertamente, porque no lo había tratado nunca», afirmó Mulino de Trump, de quien dijo que afronta «una agenda complicada en estos momentos donde Panamá, gracias a Dios, no está ahí».

Al ser preguntado sobre la insistencia en el Congreso estadounidense sobre la «maligna influencia» de China en el Canal interoceánico, Mulino sostuvo que el paso navegable es neutral y que esa es su mejor defensa.

El Tratado de Neutralidad que rige a la vía acuática «es nuestra única defensa en el Canal. Sinceramente. Así lo dije en Naciones Unidas y así lo he dicho en reuniones bilaterales con países que forman parte de actividades que pasan por el Canal», declaró Mulino.

«En la medida en que el Canal se mantenga y se respete esa neutralidad por todos, debemos estar tranquilos. Ya el Canal ha pasado varias guerras y a nadie se le ocurrió hacer un acto que atente contra la seguridad o la estabilidad del Canal de Panamá», destacó.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecen los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y han suscrito más de 40 Estados y territorios.

Mulino ha emprendido una campaña internacional para sumar más adherentes al Tratado de Neutralidad y ha invitado a firmarlo a Brasil, Japón y Ucrania, entre otros. EFE

