El presidente de Panamá está optimista ante posible acuerdo con transnacional bananera

Ciudad de Panamá, 21 ago (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, se mostró este jueves optimista frente a la posibilidad de lograr un acuerdo con la bananera Chiquita a finales de este mes para que regrese al país, luego de que la transnacional cerrara su producción meses atrás a causa de un paro sindical.

La expectativa de lograr el acuerdo con Chiquita durante una reunión con sus máximos representantes el próximo 29 de agosto en Brasil «es muy positiva», dijo Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

«En principio debo tener una reunión con él el viernes 29, antes de salir de vuelta para Panamá. Todo indica que es positivo, así que yo espero mejor hacer el anuncio terminada la reunión con el dueño o presidente de Chiquita Panamá en Brasil», agregó el jefe de Estado.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró el negocio y despidió a cerca de 6.500 trabajadores luego que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril un paro que se prolongó más de dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social.

La transnacional aseguró que perdió 75 millones de dólares por el paro, que fue declarado ilegal por un tribunal de trabajo al estar motivado por un asunto ajeno a la empresa.

Al ser cuestionado sobre unas recientes declaraciones del líder de Sitraibana, Francisco Smith, sobre demandar a la empresa, Mulino tildó de «irresponsable» al sindicalista.

«Solo un irresponsable hace una declaración como esa (…) no sé con qué desparpajo puede venir ahora a decir que va a demandar a la bananera si el responsable de la quiebra de la bananera es él», afirmó el jefe del Estado.

Smith «fue el responsable directo de quebrar en un mes y medio Changuinola y Bocas del Toro», donde Chiquita era el mayor empleador, agregó, y le recomendó no andar «gritando locuras por la calle» pues está encausado penalmente y cuenta con «una medida de restricción» judicial.

«Él no es un ciudadano libre y mucho menos un dirigente de ningún sindicato, que ya no existe, porque ya no hay empresa, tan sencillo como eso», declaró Mulino.

A la par del paro, los trabajadores bananeros bloquearon durante semanas las vías de la provincia de Bocas del Toro, lo que generó escasez de alimentos, combustibles y saqueos en Changuinola, por lo que Smith enfrenta un proceso penal por «apología del delito» a raíz de la denuncia de un particular. EFE

