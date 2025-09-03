El presidente de Panamá lanza el proyecto de gasoducto del Canal durante su visita a Japón

Ciudad de Panamá, 3 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó oficialmente la construcción de un gasoducto del Canal interoceánico durante la visita oficial que realiza a Japón, donde el gigante japonés Sumitomo Corporation expresó su interés de participar en este proyecto, valorado en entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, informó este miércoles el Gobierno panameño.

Ante más de 30 empresas japonesas participantes en un foro liderado por Mulino, se reveló que la Junta Directiva del Canal de Panamá ya otorgó su autorización para iniciar el proceso de selección de concesionario del gasoducto, como explicó el administrador de la vía acuática, Ricaurte Vásquez.

Este año se iniciará la precalificación de interesados, mientras que la etapa final de selección de concesionario está prevista para cerrarse en el cuarto trimestre de 2026, precisó un comunicado de la Presidencia panameña.

Mulino explicó que este proyecto forma parte del nuevo corredor energético que desarrollará el Canal, y que será una de las mayores inversiones en la historia de esta ruta interoceánica, de acuerdo con la misiva oficial, que no precisó una cifra de inversión.

Pero el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, ya ha dicho que el gasoducto costará entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, dependiendo del modelo de negocios que se aplique.

La construcción del gasoducto requerirá más 6.500 trabajadores y aportaría al Estado de Panamá 160 millones de dólares, mientras que su operación creará cerca de 9.600 empleos y generará más de 1.500 millones de dólares cada año, explicó Mulino.

El gasoducto representaría un valor agregado a la economía panameña de 590 millones de dólares anuales durante la construcción y un estimado de 2.700 millones de dólares anuales durante su fase operativa, agregó.EFE

