El presidente de Panamá viaja a Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur

2 minutos

Ciudad de Panamá, 19 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este viernes a Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur que se celebrará el sábado y presentar allí la ley nacional que consolida al país centroamericano como Estado asociado del bloque, informó la Presidencia panameña.

«En su segunda intervención como país asociado, Panamá presentará formalmente ante los jefes de Estado del bloque la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76). Con la ratificación de esta ley, el presidente Mulino cumple oficialmente con uno de los requisitos fundamentales para consolidar a Panamá como Estado asociado del bloque del Mercosur», indicó un comunicado oficial.

Este Acuerdo de Complementación «permite una integración gradual, flexible y progresiva, protegiendo a los sectores productivos» panameños, y a la vez «permite a Panamá ofrecerle al Mercosur su plataforma logística, su conectividad aérea, marítima, portuaria y de acuerdos comerciales, que lo conecten con 65 socios preferenciales alrededor del mundo», indicó la información oficial.

Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur), que tiene como miembros plenos a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, mientras Bolivia se encuentra en proceso para alcanzar ese estatus.

Los otros Estados Asociados del Mercosur son Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, y Surinam.

La LXVII Cumbre del Mercosur se celebrará este sábado en la localidad brasileña de Foz de Iguazú.

Este viernes se desarrolla la reunión del Consejo General del Mercosur, en la que Panamá está representado por Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias (Mici) y jefe del equipo negociador, y el canciller, Javier Martínez-Acha, precisó la Presidencia panameña.

El Mercosur «no representa ni representará una amenaza a la producción nacional (…) vemos hacia el Sur con optimismo, con mucha esperanza de estrechar lazos con esos gobiernos (…) gobiernos democráticos, que respetan la democracia, (para) poder seguir avanzando en el proyecto de integración regional», dijo Mulino este jueves, durante su conferencia de prensa semanal. EFE

gf/gad