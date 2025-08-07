The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Panamá viaja a Nueva York para sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Ciudad de Panamá, 7 ago (EFE).- El gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Nueva York (EE.UU.) para dirigir el próximo lunes una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya presidencia recae este mes de agosto en el país centroamericano, según explicó este jueves el mandatario.

«Yo estaré viajando mañana (viernes) a Nueva York para el lunes presidir, que me honra la distinción, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como presidente de la República, para mí es una oportunidad muy importante sentarme allí y dirigir el principal foro de seguridad mundial que en este mes nos toca presidir a Panamá», anunció Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

Explicó que «durante todo el mes de agosto, Panamá asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas», donde el país procurará «impulsar prioridades claves de esa institución tan prestigiosa y tan necesaria en el mundo, como la protección de derechos civiles, la agenda de mujeres, paz y seguridad para los niños y los conflictos armados y vínculos entre el cambio climático y la seguridad».

El jefe del Estado panameño agregó que durante su estancia en Nueva York se reunirá con representantes de multinacionales de los sectores de finanzas, banca y logística, que pidieron una audiencia y están interesadas en instalarse en el país centroamericano.

Panamá asumió el pasado 2 de enero – como representante latinoamericano- junto a Grecia, Dinamarca, Pakistán y Somalia, un mandato de dos años como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en sustitución de Ecuador, Mozambique, Malta, Japón y Suiza. EFE

