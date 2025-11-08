El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llega a Bolivia para la investidura de Paz

2 minutos

La Paz, 8 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este sábado a Bolivia para participar en el acto de investidura del presidente electo de este país, Rodrigo Paz Pereira, y «fortalecer» los lazos de ambos países.

Peña, de corriente conservadora, llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a las 09:05 hora local (13:05 GMT) y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa, a pocas horas del acto de investidura.

El mandatario paraguayo recibió los honores por parte del regimiento ‘Colorados de Bolivia’, a los que saludó para luego tomar un vehículo hacia La Paz.

Tras ganar la segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de octubre, Paz recibió las felicitaciones de Peña, quien consideró que su llegada al Gobierno boliviano representa una oportunidad «para fortalecer los lazos de hermandad» entre ambas naciones.

La última visita de Peña a Bolivia fue en junio de 2024, cuando se reunió con el presidente saliente, Luis Arce.

Peña es el cuarto mandatario en arribar a La Paz; le antecedieron en la víspera los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Uruguay, Yamandú Orsi, y el de Chile, Gabriel Boric.

Se espera también la llegada del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ya está en La Paz desde este viernes y aseguró que este viaje es el «más emotivo» de los que ha realizado. Su arribo augura un acercamiento entre ambos países, alejados por casi dos décadas.

Al margen de los jefes de Estado, ya están también en Bolivia el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping.

Los mandatarios de la región, otros representantes de Estados, diplomáticos e invitados especiales tendrán un espacio exclusivo para participar en el acto de juramento de Paz, en la sede el Legislativo boliviano. EFE

drl/eb/mb

(foto) (video)