El presidente de Paraguay arriba a Perú para la toma de mando de Fujimori

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Lima, 27 jul (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, arribó este lunes a Perú para asistir mañana a los actos oficiales de transmisión de mando e investidura para el periodo 2026-2031 de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, acompañado por su esposa Leticia Ocampos.

Peña llegó al Grupo Aéreo Número 8, base militar aérea aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez, junto a su comitiva oficial y fue recibido por la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, además de funcionarios de su embajada en Lima.

El mandatario paraguayo saludó a los medios de comunicación presentes en el terminal aéreo militar y su esposa recibió un ramo de flores como obsequio.

En las próximas horas, Peña acudirá al Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, para participar en el saludo y cena oficial con el presidente interino, José María Balcázar, que el martes entregará la banda presidencial a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Además, Peña tiene previsto mantener reuniones bilaterales y empresariales en Perú, según la Presidencia.

También asistirán a la investidura de Fujimori otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Keiko Fujimori, que ganó la elección en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Tras los actos oficiales en Perú, Peña viajará el miércoles a Ecuador, en su primera visita oficial a la nación andina desde que asumió el cargo, en agosto de 2023. EFE

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