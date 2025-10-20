El presidente de Paraguay llega a Panamá para encuentro con Mulino y empresarios

Asunción, 20 oct (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, llegó este lunes a Panamá para una visita oficial que incluye un encuentro con su homólogo anfitrión, José Raúl Mulino, una disertación ante la Asamblea Nacional de Diputados y una reunión con empresarios, informó la Presidencia en Asunción.

El viaje, que Mulino había anticipado la semana pasada, es el segundo de Peña a Panamá en lo que va del año, después de que en enero pasado participara en un foro económico regional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde ambos se entrevistaron.

Peña tiene previsto disertar ante los legisladores sobre el Mercado Común del Sur (Mercosur), del que Paraguay forma parte junto a Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, de reciente incorporación, según adelantó el jueves pasado el gobernante panameño.

La Presidencia paraguaya destacó igualmente este lunes la cita que el jefe de Estado sostendrá con empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Mulino se refirió a Peña como su «buen amigo», y recordó que el presidente paraguayo «fue uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur», mecanismo al que el país centroamericano se adhirió como Estado asociado en diciembre pasado.

En diciembre próximo, Peña asumirá por segunda ocasión durante su mandato, que comenzó en agosto de 2023, la Presidencia rotativa del Mercosur, que ejerce Brasil desde julio pasado.EFE

