El presidente de Paraguay ratifica alianza con Taiwán en Día Nacional de la isla

Asunción, 10 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó la amistad y la alianza que, aseguró, «trasciende la geografía» entre su país y Taiwán, en un mensaje con motivo de la celebración del Día Nacional de la isla.

«Desde las antípodas del mundo, Paraguay y Taiwán demostramos que ninguna distancia puede separar lo que los principios de libertad, unidad y justicia han unido», publicó Peña en X, en un mensaje en el que saludó «con afecto» al pueblo y al Gobierno de Taiwán en el conocido como Día del Doble Diez.

«Nuestra alianza -agregó- trasciende la geografía porque entendemos una verdad fundamental: los desafíos que enfrenta uno son los desafíos que enfrentamos juntos. Sus luchas son nuestras luchas; sus esperanzas, nuestras esperanzas».

El gobernante reafirmó que la amistad con Taiwán «permanece constante», al señalar que «está cimentada en la convicción de que los países que creen en la libertad deben sostenerse mutuamente».

El titular de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, encabeza una comitiva de legisladores que visita Taiwán para participar en los actos conmemorativos por esta fecha.

«Taiwán representa la libertad, la soberanía y la democracia, valores que para el Paraguay son inalienables y que vamos a defender en todos los escenarios del mundo», señaló el diputado en un video que compartió en X.

Latorre fue recibido por el presidente taiwanés, William Lai, a quien, según dijo, ratificó que Paraguay se mantiene «firme al lado de su amigo y aliado».

Paraguay y Taiwán celebraron en julio pasado 68 años de relaciones diplomáticas.

El Día Nacional de Taiwán es una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China (nombre oficial de la isla).EFE

