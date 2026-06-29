El presidente de Paraguay recibe a su homólogo de Bolivia, previo a la cumbre del Mercosur

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Asunción, 29 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este lunes a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, previo a la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur que tendrá lugar este martes en la ciudad de Luque (centro).

Así lo informó la Presidencia de Paraguay, que difundió imágenes de la llegada de Paz a la residencia presidencial Mburuvicha Róga (la ‘Casa del líder’ en idioma indígena guaraní), donde ambos líderes mantuvieron una reunión privada.

Paz arribó la noche del domingo en una avión de la Fuerza Aérea Boliviana en el espigón presidencial del aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en Luque, cercana a Asunción, acompañado de su ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, y una comitiva.

La Cancillería de Bolivia indicó este lunes en la red social X que Paz participará en una Cumbre del Mercosur «orientada a fortalecer la integración económica, el comercio y la cooperación» entre los países de este bloque, conformado por Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.

Bolivia se convirtió en un miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur) en 2024 y actualmente atraviesa por un periodo de adaptación de su marco legal.

Esta es la segunda visita de Paz a Asunción, desde que asumió el cargo en noviembre pasado, tras haber asistido el 17 de enero a la ceremonia de la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Además, es el primer viaje al exterior que realiza el jefe de Estado boliviano desde el inicio de las protestas sindicales y campesinas en su país, que estallaron en mayo pasado.

El Mercosur inició este lunes su 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), en un encuentro de cancilleres previo a la Cumbre de Presidentes del martes en la que también se espera la participación de los gobernantes Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile), y Daniel Noboa (Ecuador).

La agenda de la cumbre de presidentes estará marcada por la entrega de Paraguay de la titularidad pro témpore del bloque a Uruguay, la implementación del acuerdo con la UE, el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros pactos comerciales en marcha.EFE

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