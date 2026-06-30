El presidente de Paraguay recibe a su homólogo de Ecuador antes de la cumbre del Mercosur

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien visita por primera vez el país suramericano para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, que se celebra este martes en la ciudad de Luque (centro), cercana a la capital, Asunción.

Así lo informó la Presidencia de Paraguay, que difundió imágenes del encuentro de los mandatarios en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que acogerá la reunión de mandatarios de la unión aduanera.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, acompañó a Noboa en la reunión bilateral.

Ecuador es desde 2004 un país asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), que fundaron en 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y al que se unió en 2024 Bolivia como miembro pleno.

Noboa, quien arribó a Paraguay la noche del lunes, tiene previsto mantener reuniones con los mandatarios de Chile, José Antonio Kast, y de Bolivia, Rodrigo Paz, según informó el Ejecutivo ecuatoriano.

A la cumbre de presidentes del Mercosur también asistirán los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El gran ausente de la reunión es el presidente argentino, Javier Milei, quien canceló el lunes su viaje a Paraguay «para trabajar en temas de gestión» en Buenos Aires, según su portavoz.

La Cumbre del Mercosur comenzó el sábado con encuentros técnicos y a puerta cerrada sobre temas como migración y comercio entre los cinco miembros plenos y continuó el lunes con la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, en la que participaron los cancilleres de los países miembros y asociados.

La reunión regional estará marcada por el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay, que ejercerá la conducción del bloque durante el segundo semestre del año.

También son países asociados a Mercosur, Chile, Panamá, Colombia, Guyana y Surinam. EFE

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