El presidente de Perú insiste en que próximo Gobierno decida compra de aviones de combate

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Lima, 22 abr (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, insistió este miércoles en su decisión de recomendar que el próximo Gobierno, que asumirá en julio, sea el que decida la compra de aviones de combate, lo que generó hoy una crisis en su Gobierno.

En un mensaje a la nación, Balcázar negó que haya mentido al país, como afirmó hace unas horas el dimitido ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien renunció hoy por este tema al igual que el ministro de Defensa, y repitió que lo que se está discutiendo es que «el próximo Gobierno conozca las negociaciones».

Bálcázar afirmó que la operación «no va a ser motivo de confrontación» con Estados Unidos, después de que se había seleccionado el F-16 de ese país frente al Saab Gripen sueco y al Rafale francés. EFE

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