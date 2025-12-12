El presidente de Perú llega a Ecuador para hablar con Noboa sobre seguridad en la frontera

Guayaquil (Ecuador), 12 dic (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, llegó este viernes a Quito para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en el decimosexto Gabinete Binacional y encuentro presidencial, en el que tratarán, principalmente, la seguridad en las zonas de frontera, según informó la Cancillería ecuatoriana.

Aunque la seguridad será uno de los ejes centrales que se profundizarán durante este encuentro, los mandatarios también hablarán de la relación político-diplomática, la cooperación bilateral y temas relacionados con medio ambiente, comercio, turismo, salud, energía e infraestructura.

El mandatario interino peruano había señalado a inicios de diciembre que el encuentro en Quito otorgaría un impulso político al más alto nivel a la cooperación en áreas prioritarias como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas.

Noboa y Jerí también suscribirán la Declaración Presidencial de Quito, que trazará la hoja de ruta del trabajo conjunto para el período 2025–2026, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano en su cuenta de la red social X.

Está previsto que Jerí realice esta mañana una entrega floral en la Plaza Grande, ubicada frente al Palacio de Gobierno, para reunirse a continuación con Noboa, y que por la tarde haga una declaración a los medios de comunicación sobre lo tratado en la jornada.

El último encuentro binacional entre ambos países fue en Lima en julio de 2024, cuando Noboa se reunió con la ahora destituida presidenta Dina Boluarte y firmaron la Declaración Presidencial de Lima, con 49 puntos para fortalecer la relación bilateral y mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los dos lados de la frontera. EFE

cbs/rf