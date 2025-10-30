El presidente de Perú reafirma «compromiso con estabilidad económica y fiscal» de su país

Lima, 29 oct (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, reafirmó este miércoles su «compromiso con la estabilidad económica y la solidez fiscal del país», tras sostener una reunión de trabajo con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, informaron fuentes oficiales.

El encuentro, en el que también participaron la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el gerente general del Banco Central, Paul Castillo, se realizó «con el objetivo de coordinar acciones que consoliden la estabilidad económica y monetaria del país, y fortalezcan la confianza en el Perú como destino de inversión», señaló la Presidencia en un comunicado.

Durante la cita, que se realizó en la sede del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Jerí destacó que la estabilidad económica, junto con la seguridad ciudadana, «es un pilar central» de su gestión, que debe concluir en julio del próximo año.

«Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo. Ese será nuestro legado: un país que honra sus compromisos, protege su solidez fiscal y sigue siendo un destino confiable para la inversión», agregó.

El gobernante también dijo que mantiene «un firme compromiso» con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional del país y que respeta y respalda la independencia del BCRP.

«Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se continuará liderando una política fiscal prudente, responsable y transparente», acotó.

Anunció, en ese sentido, que en lo que resta de este año se presentarán «medidas de eficiencia y disciplina fiscal» para asegurar el cumplimiento de la meta fiscal.

Jerí sostuvo, además, que fortalecer la seguridad ciudadana «es una condición indispensable» para el desarrollo económico y reiteró el compromiso del Ejecutivo de promover políticas «que consoliden un entorno de estabilidad jurídica, reglas claras y seguridad para los peruanos».

«Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido en beneficio de todas las familias peruanas», concluyó. EFE

