El presidente de Portugal, garante de la democracia, pese a un candidato de ultraderecha

4 minutos

Lisboa, 12 ene (EFE).- Los portugueses eligen el 18 de enero al que será su presidente en los próximos cinco años, una figura garante de la democracia, pese a que en estas elecciones concurre un candidato, el líder de ultraderecha André Ventura, que ha defendido de forma indirecta la dictadura de António de Oliveira Salazar.

Es difícil anticipar el resultado de estos comicios a los que se presentan 11 candidatos, cuando las encuestas dan un empate técnico entre los cinco favoritos, entre ellos Ventura, lo que hace que sean las presidenciales más reñidas en décadas.

¿Qué hace un presidente?

La Constitución establece que el presidente «representa a la República Portuguesa, garantiza la independencia nacional, la unidad del Estado y el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, y es en virtud de su cargo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas».

Algunas de sus funciones son promulgar o vetar leyes, nombrar al primer ministro, disolver el Parlamento, convocar elecciones, presidir el Consejo Superior de la Defensa, declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente (a propuesta del Gobierno), declarar el estado de sitio o de emergencia, nombrar a los embajadores y garantizar la unidad del Estado.

El jefe de Estado tiene un «poder moderador» y no tiene funciones ejecutivas directas.

Actúa como un árbitro entre el Gobierno y la oposición, y se espera de esta figura que se mantenga neutral, lo que tradicionalmente los candidatos se han esforzado en defender.

El factor Ventura

No lo entiende así Ventura, presidente del partido de ultraderecha Chega, a quien la mayoría de las encuestas dan que pasaría a una hipotética segunda vuelta, pero que no la ganaría.

Este político ha asegurado que ser presidente sería «la mejor forma de liderar la oposición en Portugal» y ha afirmado que, de declararse victorioso, jugará un papel intervencionista e impulsará la agenda de su partido, con un discurso profundamente anti-inmigración y contra los gitanos.

Ha anticipado que de ganar «no será presidente de todos» y, aunque no hace apología directa de la dictadura del Estado Novo, la ha llegado a alabar.

¿Quién puede ser presidente?

La legislación estipula que puede postularse al cargo cualquier persona con nacionalidad portuguesa, con derecho a votar que sea mayor de 35 años.

Los aspirantes deben presentar ante el Tribunal Constitucional documentación que confirme que cumplen con esos requisitos y entregar como mínimo 7.500 firmas de apoyo de ciudadanos con derecho a sufragio o un máximo de 15.000.

No pueden candidatarse militares en servicio activo, a no ser que el jefe del Estado Mayor de la rama a la que pertenezcan les conceda una licencia especial. De hecho, uno de los candidatos favoritos, el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Henrique Gouveia e Melo, pasó a la reserva antes de anunciar su candidatura.

Tampoco puede concurrir alguien que haya sido presidente inmediatamente después de cumplir dos mandatos consecutivos, ya que tendrá que esperar cinco años. De la misma manera, si el mandatario renuncia tendrá que aguardar un quinquenio para volver a postularse.

Una persona con antecedentes penales puede aspirar a la Presidencia siempre y cuando goce de «todos sus derechos políticos», incluido el derecho a voto.

Constitucionalistas consultados por EFE precisaron que no hay ningún delito específico que impida presentarse, ya que, según la Carta Magna, no hay ninguna pena que implique la pérdida de los derechos civiles, profesionales o políticos. La retirada de estos dependería de una condena adicional por parte de un juez.

La votación

En unos comicios, será elegido presidente el candidato que obtenga más de la mitad de los votos válidos (sin contar los votos en blanco).

Si ningún nombre obtuviera esos sufragios, se procedería a una segunda vuelta en los 21 días siguientes a la primera votación, con los dos candidatos que queden en los primeros lugares.

¿Cuántos presidentes ha tenido Portugal?

Desde la implantación de la República en Portugal en 1910, ha habido 20 presidentes, siendo Manuel de Arriaga el primero.

Tras la caída de la dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles de 1974, ha habido siete: António de Spínola (1974), Francisco da Costa (1974-1976), António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) y Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) y Marcelo Rebelo de Sousa, que asumió funciones en 2016 y concluye ahora su segundo mandato. EFE

cch/ssa/alf