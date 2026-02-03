El presidente de Portugal acorta su visita a España por los temporales

2 minutos

Lisboa, 3 feb (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha decidido acortar la visita que tiene programada a España el próximo viernes, 6 de febrero, debido a las malas condiciones meteorológicas que se esperan, después de que su país fuera golpeado por el temporal Kristin, que dejó la semana pasada 5 muertos.

«Dada la evolución prevista de las condiciones meteorológicas, el presidente de la República ha reducido su desplazamiento a España, a invitación del rey Felipe VI, a un ida y venida en el mismo viernes, 6 de febrero», dijo la Jefatura de Estado lusa en un comunicado.

La casa real española anunció el viernes pasado la visita del 6 de febrero de Rebelo de Sousa: según un comunicado, el mandatario luso será recibido por los reyes en el Palacio Real de Madrid con honores militares, tras lo que mantendrá un encuentro con Felipe VI. Después los monarcas tenían previsto ofrecer un almuerzo en honor del jefe de Estado portugués, que dejará su cargo tras diez años de mandato.

Se desconoce si este programa sufrirá alguna alteración.

Antes de su viaje a España, Rebelo de Sousa, que estuvo en los dos últimos días en Roma y fue recibido por el papa León XIV, se verá esta tarde con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y visitará las zonas de Portugal más afectadas por los últimos temporales.

Se espera que esta sea la última visita de Rebelo de Sousa a España como presidente de Portugal, ya que deja el cargo el 9 de marzo tras dos mandatos de cinco años cada uno.

Este viaje estaba inicialmente previsto para diciembre, pero tuvo que aplazarse al ser operado de urgencia de una hernia. EFE

