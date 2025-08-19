The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Portugal asiste a funeral del hombre que murió luchando contra las llamas

Lisboa, 19 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, asistió este martes al funeral de Carlos Dâmaso, que murió el pasado viernes luchando contra las llamas en la localidad de Vila Franca do Deão -de la que fue alcalde- y que fue la primera víctima mortal de la ola de incendios que arrasa Portugal.

A las ceremonias fúnebres del exalcalde también asistió la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral.

Vila Franca do Deão pertenece al municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca), que decretó tres días de luto por el fallecimiento de Dâmaso, que tenía 43 años y era candidato municipal en las elecciones de octubre.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Guarda destacó que el exalcalde «falleció heroicamente mientras combatía un incendio que amenazaba su tierra, defendiendo hasta el último momento la aldea a la que siempre sirvió con dedicación y espíritu de misión, y la región que tanto amaba».

Por su parte, el primer ministro luso asistió este martes al funeral del bombero que falleció el domingo en un accidente de tráfico mientras se desplazaba a un incendio para luchar contra las llamas.

A su llegada, Montenegro recibió varios gritos y críticas como «no se merece estar aquí».

La gestión de los incendios por parte del Ejecutivo de centroderecha ha sido motivo de críticas tanto a nivel regional por parte de las autoridades de los territorios afectados como a nivel nacional, con los partidos de la oposición exigiendo que tanto Montenegro como Amaral respondan por las acciones tomadas. EFE

