The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Portugal cree que alcalde de Lisboa es responsable político del accidente

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 7 sep (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este domingo que el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, tiene la responsabilidad política del accidente de funicular del pasado día 3 de septiembre, cuando 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, pero no es partidario de que dimita.

«Quienquiera que ejerza un cargo político es políticamente responsable de su ejercicio. Lo es siempre. El problema es saber cómo hacer cumplir esa responsabilidad», dijo Rebelo de Sousa a los periodistas.

Subrayó que hace dos días destacó el comportamiento de Moedas a la hora de tomar dos decisiones: la apertura de una investigación sobre el siniestro y la suspensión inmediata del resto de funiculares de la capital.

«Solo toma esa decisión quien tiene poder para tomarla, quien es responsable administrativa y políticamente en esa materia», remarcó.

Rebelo de Sousa opinó que, tratándose de un cargo electo, son los ciudadanos quienes deben decidir si la persona debe continuar o no, y recordó que en octubre se celebrarán elecciones legislativas en el país, a las que Moedas se presenta para la reelección.

El gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF) publicó el sábado una nota informativa sobre su investigación acerca de los motivos del accidente, a la espera de que publique un informe preliminar en 45 días.

En esa nota, el GPIAAF apuntó que un cable estuvo detrás del descarrilamiento del llamado Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), fundado en 1995: «El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló», indica el texto. EFE

ssa/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR