El presidente de Portugal expresa su consternación y solidaridad con Venezuela

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Lisboa, 25 jun (EFE).- El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, expresó este jueves su «profunda consternación» por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela y trasladó un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, a la comunidad portuguesa residente en ese país y a sus autoridades.

En un comunicado, la Presidencia portuguesa señaló que el jefe de Estado sigue «con preocupación» la evolución de la situación tras los seísmos y, «en este momento aún de incertidumbre», envió un mensaje de «solidaridad y esperanza» a los venezolanos, a los portugueses que viven en el país y a las autoridades de la República de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de 32 fallecidos y más de 700 heridos, además de declarar el estado de emergencia, después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro del país la tarde del miércoles.

Los dos fuertes seísmos se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy. Las sacudidas provocaron derrumbes de edificios en Caracas y daños en varios estados del país, mientras que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado tras sufrir desperfectos en su infraestructura. EFE

mf/cc