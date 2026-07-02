El presidente de Portugal felicita a Lídia Jorge por el Camões: «su voz es nuestra voz»

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Lisboa, 2 jul (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, felicitó este jueves a la escritora Lídia Jorge por la concesión del Premio Camões de Literatura 2026 y destacó que la autora es «una de las grandes voces de la literatura contemporánea de todas las lenguas».

En una nota publicada por la Presidencia de la República, Seguro celebró «con mucha alegría y honor» la distinción a Jorge, galardonada hoy con el Premio Camões, considerado el máximo reconocimiento literario en lengua portuguesa.

El jefe del Estado subrayó que la escritora, revelada en 1980 con O Dia dos Prodígios, consolidó su lugar en la literatura portuguesa con obras como Notícia da Cidade Silvestre (1984), A Costa dos Murmúrios (1988), O Vento Assobiando nas Gruas (2002), Os Memoráveis (2014) y Misericórdia.

Según Seguro, Jorge ha construido una obra «deslumbrante y trágica, conmovedora y llena de inteligencia» sobre la naturaleza humana y la condición portuguesa, con una mirada singular sobre Portugal, la vida de las mujeres portuguesas y la memoria de acontecimientos decisivos de la historia reciente del país.

El presidente portugués afirmó que la escritora ha funcionado como un «barómetro» de los cambios y transformaciones de la sociedad, sin perder «un cuño estético de primera grandeza».

«Su voz es, en este momento, nuestra voz», destacó Seguro.

La felicitación presidencial se produce después de que Jorge fuera anunciada este jueves en Río de Janeiro como vencedora del Premio Camões 2026, patrocinado por los Gobiernos de Brasil y Portugal y dotado con 100.000 euros.

El jurado destacó por unanimidad una obra marcada por el análisis de la historia reciente de Portugal, la memoria de la guerra colonial, la condición femenina, la defensa de los derechos humanos y la reflexión sobre las transformaciones sociales.

Nacida en Boliqueime en 1946, Lídia Jorge es autora de novelas, cuentos, teatro, ensayos, crónicas y poesía, y ha recibido galardones como el Premio Pessoa, el Médicis extranjero, el Luso-Español de Arte y Cultura, el Jean Monnet de Literatura Europea y el Gran Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores.

Creado en 1988, el Premio Camões ha distinguido anteriormente a autores como José Saramago, Miguel Torga, Eduardo Lourenço, António Lobo Antunes, Chico Buarque, Mia Couto, João Barrento, Adélia Prado y Ana Paula Tavares. EFE

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