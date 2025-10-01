El presidente de Portugal garantiza «todo el apoyo consular» para sus nacionales detenidos

1 minuto

Lisboa, 1 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este miércoles junto al Gobierno del país que se va a garantizar a través de la embajada lusa en Tel Aviv «todo el apoyo consular» a sus compatriotas que iban a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza y que fueron detenidos por Israel.

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, Rebelo de Sousa agregó que también se garantizará todo el respaldo para que puedan regresar a Portugal.

Los arrestados portugueses son la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício y el activista Migue Duarte, informaron la propia hermana de la política, Joana Mortágua, y el Bloco de Esquerda.

Antes de que fueran interceptados, la propia Mariana Mortágua subió un video en Instagram donde decía: «Si están viendo este video, es porque fui detenida en contra de mi voluntad por las fuerzas israelíes, que actuaron contra la ley internacional».

«Si fuera ese el caso -siguió-, pido que contacten con el Gobierno portugués para que haga todos los esfuerzos para garantizar la liberación no solo mía, ni la de Sofia Aparício y Miguel Duarte – delegación portuguesa-, sino también la de todos los participantes de esta misión».

Los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó hoy el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.EFE

ssa/gpv