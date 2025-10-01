The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El presidente de Portugal garantiza «todo el apoyo consular» para sus nacionales detenidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 1 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este miércoles junto al Gobierno del país que se va a garantizar a través de la embajada lusa en Tel Aviv «todo el apoyo consular» a sus compatriotas que iban a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza y que fueron detenidos por Israel.

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, Rebelo de Sousa agregó que también se garantizará todo el respaldo para que puedan regresar a Portugal.

Los arrestados portugueses son la líder del partido Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, la actriz Sofia Aparício y el activista Migue Duarte, informaron la propia hermana de la política, Joana Mortágua, y el Bloco de Esquerda.

Antes de que fueran interceptados, la propia Mariana Mortágua subió un video en Instagram donde decía: «Si están viendo este video, es porque fui detenida en contra de mi voluntad por las fuerzas israelíes, que actuaron contra la ley internacional».

«Si fuera ese el caso -siguió-, pido que contacten con el Gobierno portugués para que haga todos los esfuerzos para garantizar la liberación no solo mía, ni la de Sofia Aparício y Miguel Duarte – delegación portuguesa-, sino también la de todos los participantes de esta misión».

Los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó hoy el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.EFE

ssa/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR