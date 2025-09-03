El presidente de Portugal lamenta accidente con «víctimas mortales» en Ascensor de Gloria

Lisboa, 3 sep (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó «profundamente» el accidente ocurrido de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), «en particular las víctimas mortales y los heridos graves».

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, «el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes», agrega la nota.

Una fuente de los bomberos zapadores de Lisboa confirmó a EFE que hay una veintena de víctimas, entre muertos y heridos, tras el descarrilamiento del funicular y señaló que es una cifra preliminar.

Los bomberos recibieron la primera alerta a las 18.08 hora local (17.08 hora GMT).

Sobre el terreno, EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.

El Ascensor de Gloria, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

