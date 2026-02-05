El presidente de Portugal pondera si cancelar su visita a España por el temporal

Lisboa, 5 feb (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmó este jueves que está ponderando si cancelar la visita oficial a España que tenía prevista para mañana, viernes, debido a la situación que vive su país por los temporales, pero matizó que antes de decidirlo hablará con el rey Felipe VI.

«Tengo que hablar con el rey», ya que es importante «no hablar de la visita a un país al que fui invitado sin hablar (antes) con el que invita», expuso el jefe de Estado a periodistas al ser cuestionado sobre si cancelará su viaje al país vecino.

Realizó las declaraciones durante una visita a la localidad de Alcácer do Sal, en el distrito de Setúbal y muy afectada por la borrasca Leonardo, que ha dejado un muerto y causado múltiples destrozos y que previsiblemente provocará más inundaciones en los próximos días.

El país arrastra además los daños causados por temporales como Kristin, que la semana pasada dejó a varias localidades sin agua y luz y provocó cinco muertes.

La Presidencia lusa ya había avanzado este pasado martes que, «debido a la evolución de las condiciones meteorológicas», Rebelo de Sousa iba a acortar su viaje a España, donde ha sido invitado por el rey Felipe VI, a una ida y venida el mismo viernes, 6 de febrero.

El programa de la visita difundido el pasado 30 de enero por la casa real española indicaba que el mandatario luso iba a ser recibido por los reyes en el Palacio Real de Madrid con honores militares y que iba a mantener un encuentro con Felipe VI.

Después los monarcas tenían previsto ofrecer un almuerzo en honor del jefe de Estado portugués, que deja su cargo tras diez años de mandato el próximo 9 de marzo.

Se desconoce si este programa sufrirá alguna alteración, tras el anuncio de la Presidencia lusa de que se acortaba el viaje.

El traslado de Rebelo de Sousa a España estaba inicialmente previsto en diciembre pasado, pero tuvo que aplazarse porque el mandatario tuvo que ser operado de urgencia de una hernia.

El líder de ultraderecha y candidato a la Presidencia de Portugal André Ventura instó ayer, miércoles, a Rebelo de Sousa a cancelar la visita al considerarla «un error político» y opinar que el jefe de Estado debería estar con las personas afectadas por el temporal, recogió la agencia de noticias Lusa.EFE

