El presidente de Portugal pospone su visita a España tras ser operado

1 minuto

Lisboa, 2 dic (EFE).- El viaje que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tenía previsto a España para los próximos 11 y 12 de diciembre ha sido pospuesto tras su operación de urgencia por una hernia, de la que tardará unas dos semanas en recuperarse.

Así lo informó una fuente de la Presidencia de Portugal a EFE, sin ofrecer una fecha sobre cuándo se realizará finalmente la visita.

El jefe de Estado luso tenía previsto para este mes de diciembre dos viajes, a España y al Vaticano, donde iba a tener una audiencia con el papa León XIV, y el jefe de la Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, ya había adelantado que estaban en el aire tras la intervención.

Rebelo de Sousa fue intervenido durante la noche del lunes de una hernia incarcerada, después de que ingresara en el Hospital Universitario São João, de Oporto, por sentirse indispuesto.

La cirugía fue bien y el presidente permanecerá ingresado por lo menos hasta mañana, cuando esperan poder darle el alta, indicó la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Maria João Baptista, quien agregó que la recuperación, posiblemente, tardará dos semanas.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero. EFE

lmg/pddp