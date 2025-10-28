El presidente de Portugal promulga ley para un mayor control de las lanchas rápidas

Lisboa, 28 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este martes una ley aprobada por el Parlamento para una mayor regulación de las lanchas rápidas, después de que una patrulla de la Guardia Nacional Republicana (GNR) fuera embestida anoche por una embarcación de este tipo en el río Guadiana, dejando un agente muerto y tres heridos leves.

En un comunicado publicado en su página web, la Jefatura de Estado lusa informó de que Rebelo de Sousa promulgó esa iniciativa que «autoriza al Gobierno a fijar un régimen aplicable a las embarcaciones de alta velocidad y establecer un régimen sancionador». EFE

