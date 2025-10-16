El presidente de Portugal promulga reforma migratoria que limita la reagrupación familiar

Lisboa, 16 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgó este jueves la reforma de la Ley de Extranjeros, impulsada por el Gobierno de centroderecha y que limita la reagrupación familiar y la residencia para las personas de países de habla portuguesa, entre otros.

La Presidencia informó en un comunicado en su página web de la decisión del jefe de Estado, quien envío una primera versión de este cambio legislativo en agosto al Tribunal Constitucional ante las dudas que le suscitaban algunos puntos. EFE

