El presidente de República del Congo anuncia su candidatura a las elecciones de marzo

2 minutos

Nairobi, 5 feb (EFE).- El presidente de República del Congo (Congo-Brazzaville), Denis Sassou Nguesso, anunció este jueves su candidatura a las elecciones presidenciales del país, programadas para el próximo 15 de marzo, en las que buscará su quinto mandato.

Durante la inauguración de la Gran Feria Agrícola del Congo en la localidad de Bambou-Mingali, a unos 60 kilómetros al norte de la capital, Brazzaville, que retransmitió el canal público de televisión Télé Congo, Nguesso afirmó que «presentará su candidatura» a los comicios.

Su confirmación como candidato llega después de que el Partido Laborista Congoleño, formación gobernante en el país, le nominase durante su Sexto Congreso, celebrado a finales de 2025.

Aunque Nguesso es el candidato predeterminado del partido, la organización política llegó al mencionado encuentro con el objetivo de designar un candidato, así como realizar un balance de las acciones realizadas desde el Congreso de 2019 o renovar los órganos de gobernanza de la formación.

Nguesso, de 82 años, llegó al poder en 1979, y fue derrotado por Pascal Lissouba en las primeras elecciones pluralistas de 1992.

Pero este raro ejemplo de alternancia pacífica en África central terminó en 1997 con el regreso al poder de Nguesso, después de una guerra civil contra las fuerzas de Lissouba.

En 2015, remodeló la Constitución que limitaba el número de mandatos presidenciales a dos.

El mandatario congoleño es el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente. EFE

pmc/pa/jgb