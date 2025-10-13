El presidente de Seychelles promete una transición ordenada tras su derrota electoral

Nairobi, 13 oct (EFE).- El presidente de Seychelles, Wavel Ramkalawan, recibió este lunes al presidente electo y líder de la oposición, Patrick Herminie, en la Casa de Gobierno (State House), y reafirmó su “pleno compromiso” de facilitar un traspaso de poder ordenado.

“El presidente Ramkalawan reafirmó su pleno compromiso de facilitar un proceso de traspaso de poderes ordenado y digno en beneficio del pueblo seychelense”, indicó un comunicado.

Ramkalawan mantuvo un encuentro con Herminie y con el vicepresidente electo, Sebastian Pillay, en el que intercambiaron opiniones sobre el acto de investidura, la apertura oficial de la Asamblea Nacional (Parlamento), temas de seguridad nacional, la situación económica del país y “la importancia de garantizar una transición de poder fluida y pacífica”.

“Ambos líderes reafirmaron su dedicación compartida a la salvaguardia de la unidad, la paz y la estabilidad en Seychelles, y subrayaron la importancia de mantener una sólida tradición democrática a medida que la nación avanza hacia su siguiente etapa”, añadió el documento.

Herminie, líder del partido Unido de Seychelles (US, en inglés), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 52,7 % de los votos (34.389 sufragios), frente al 47,3 % (30.823 sufragios) obtenido por Ramkalawan.

El histórico US regresa así al poder después de más de cuatro décadas de gobierno (1977-2020), antes de ser desplazado por el Partido Nacional de Seychelles (SNP) de Ramkalawan.

Herminie, de 61 años, centró su campaña bajo un programa de reformas orientadas a reforzar la libertad de prensa, la transparencia en la declaración de bienes de los políticos y sus familiares y la “reconciliación nacional” con víctimas de la represión posterior al golpe de Estado de 1977.

También propuso reconstruir y modernizar el sector turístico, principal fuente de ingresos del país, mediante la reducción de impuestos.

En la primera vuelta, el US obtuvo la mayoría parlamentaria con 19 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que la coalición oficialista Alianza Democrática de Seychelles, a la que pertenece el SNP, consiguió 15 asientos.

Seychelles, el país más pequeño de África en extensión y población, depende principalmente del turismo y tiene la mayor renta per cápita del continente, con unos 17.000 dólares, según el Banco Mundial. EFE

