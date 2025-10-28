El presidente de Siria se reúne con el responsable de la FIFA y ministros saudíes en Riad

2 minutos

El Cairo, 28 oct (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, se reunió este martes con ministros saudíes y con el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de su visita oficial a la capital saudí, Riad, para participar en el foro Future Investment Initiative (FII), conocido como ‘el Davos del Desierto’.

Al Sharaa mantuvo conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores, Inversión e Interior del reino saudí, en las que trataron las perspectivas de cooperación económica y de fortalecimiento de la seguridad, así como formas de intensificar las relaciones entre ambos países, detalló el Ministerio de Exteriores sirio en Telegram.

Con el ministro de Inversión, Jaled al Faleh, el presidente sirio abordó «formas de fortalecer las asociaciones en las áreas de inversión, desarrollo y reconstrucción, contribuyendo así a apoyar la recuperación económica de Siria y ampliando los horizontes de la cooperación árabe conjunta», explicó el departamento.

Mientras, con el canciller saudí, Faisal bin Farhan, intercambió pareceres sobre las «relaciones bilaterales entre los dos países y las formas de mejorar la cooperación conjunta en diversos campos, además de examinar temas de interés mutuo a nivel regional e internacional».

Además, Al Sharaa se reunió con el presidente de la FIFA, sin que, hasta ahora, hayan trascendido detalles del encuentro.

Infantino participó en la novena edición del FII, que arrancó este martes con intervenciones y mesas redondas sobre desarrollo sostenible, y donde también está previsto que Al Sharaa dé un discurso.

En su tercera visita al reino, el dirigente sirio también se reunirá con el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para discutir formas de fortalecer las relaciones bilaterales, según anunció la agencia oficial de noticias siria, SANA.

El mandatario viajó acompañado por una delegación siria de alto nivel integrada por ministros, entre ellos el de Exteriores, Asad al Shaibani, altos funcionarios y expertos nacionales, «en un paso que representa la incorporación oficial de Siria al renacimiento económico regional», agregó SANA. EFE

