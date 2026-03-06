El presidente de Sudáfrica asistirá a las honras fúnebres de Jesse Jackson en EE.UU.

Johannesburgo, 6 mar (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, asistirá este viernes a las honras fúnebres en Estados Unidos para despedir al reverendo Jesse Jackson, famoso activista por los derechos civiles fallecido el pasado 17 de febrero a los 84 años, informó la Presidencia sudafricana.

Ramaphosa partió la pasada noche hacia Chicago (EE.UU.), «donde asistirá al funeral del difunto reverendo Jesse Jackson», afirmó la Presidencia en un comunicado.

El presidente valoró siempre «las incansables campañas del reverendo Jesse Jackson contra el apartheid y a su apoyo a la lucha de liberación como una contribución fundamental a la causa global contra el apartheid», el régimen segregacionista que impuso la minoría blanca de 1948 a 1994 en Sudáfrica, según la nota oficial.

Este viernes se celebrará un servicio religioso en memoria del reverendo en el pabellón de la Casa de la Esperanza en Chicago, al que asistirán los expresidentes estadounidenses Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, entre otros.

Ya el sábado, se llevará a cabo un acto privado de despedida para Jackson en la sede de la Coalición Rainbow PUSH, una ONG fundada por el difunto, en el barrio de Kenwood (Chicago).

Tras anunciarse el pasado 17 de febrero la muerte del reverendo, que padecía Parkinson, Ramaphosa expresó su «profunda tristeza» por el fallecimiento y recordó el apoyo de Jackson a la «lucha por la liberación» de Sudáfrica. EFE

