El presidente de Sudáfrica viaja a Irlanda y Bélgica para impulsar relaciones comerciales

Johannesburgo, 7 oct (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viajará esta semana a Irlanda y Bélgica, donde asistirá a un foro de inversión de la Unión Europea (UE), para impulsar las relaciones comerciales, informó este martes la Presidencia sudafricana.

Este miércoles, Ramaphosa, también presidente de turno del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes), se reunirá con el jefe de Estado irlandés, Michael D. Higgins, y su primer ministro, Micheál Martin.

La visita «elevará la cooperación a una asociación estratégica, creando nuevas oportunidades para impulsar el comercio y la inversión entre ambos países y destacando la asociación estratégica de Sudáfrica con la UE, de la que Irlanda es miembro», explicó la Presidencia del país austral en un comunicado.

Los líderes también debatirán sobre «geopolítica global y regional».

El comercio bilateral entre Sudáfrica e Irlanda creció un 12 %, alcanzando los 638 millones de dólares en 2024, frente a los 567 millones de dólares de 2023.

Irlanda, recordó la Presidencia, es un país invitado al G20, junto con Nigeria, Egipto, Noruega, Países Bajos, España, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.

Los días 9 y 10 de octubre, por invitación de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, Ramaphosa participará en el Foro Global Gateway (GGF, en inglés) en Bruselas.

La estrategia de inversión exterior de la UE, Global Gateway, busca impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y de transporte, así como fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo.

Von der Leyen preside el GGF, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno, junto con representantes de alto nivel de gobiernos, instituciones financieras, el sector privado y la sociedad civil.

Se espera que asistan al evento jefes de Estado y de Gobierno de África, América Latina y el Caribe, y Europa, con el fin de explorar «estrategias innovadoras para ampliar las inversiones europeas en los países socios».

La visita a Bruselas se produce tras una reciente reunión entre Ramaphosa y Von der Leyen en la 80ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, y después de la octava Cumbre Sudáfrica-UE celebrada en marzo pasado.

Como bloque, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial y de inversión de Sudáfrica y un importante aliado en la cooperación para el desarrollo. EFE

